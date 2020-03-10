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Ученые не нашли ответа на вопрос об опасности выбросов метана в Арктике

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Фото: РИА Новости/Александр Ковалев
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Участники заседания президиума Российской академии наук (РАН) не смогли прийти к единому решению в вопросе опасности для мирового климата выбросов метана из подводной мерзлоты в Арктике.

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В частности, заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов заявил, что выбросы газа из некоторых так называемых метановых факелов в Арктике — мест на океанском дне, откуда активно выделяется газ, — выросли в четыре раза за пять лет.

Также исследования показали, что в некоторых местах концентрация метана превышает среднепланетарную в девять раз. Кроме того, подводная мерзлота оказалась в среднем на 10 градусов теплее наземной.

В свою очередь, руководитель лаборатории экологии планктона Института океанологии РАН академик Михаил Флинт назвал «метановую» тревогу преувеличенной. По его словам, три экспедиции института, суммарно прошедших 8 тыс. км, не зафиксировали критических значений на высоте 7 м над уровнем моря.

Области, в которых было зафиксировано повышенное содержание вещества, были связаны с зонами повышенной геофизической активности. Однако эти области были невелики, а превышение среднепланетарных значений было незначительным.

Президент РАН Александр Сергеев призвал ученых, чьи взгляды не совпадают, провести совместные эксперименты с использованием одинаковых приборов, чтобы у академии было четкое представление о том, заявлять ли на уровне страны о «грядущей метановой катастрофе», передает «РИА Новости» во вторник, 10 марта.

3 марта сообщалось, что дальнейшее повышение температуры в Арктике на 7–8 градусов может привести к экологической катастрофе в результате взрыва углеродной бомбы.

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