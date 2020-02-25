Запретная пленка: из Арктики готовятся убрать мазут
Использование флотского мазута в Арктике может оказаться под запретом в течение ближайших лет. О согласовании соответствующих поправок было объявлено на пленарном заседании одного из комитетов Международной морской организации (IMO) в Лондоне. Ожидается, что они будут окончательны приняты осенью этого года. Сегодня это топливо используют до 75% судов в арктических водах. Подробнее о том, что этот запрет может значить для России, как он скажется на развитии Северного морского пути (СМП) и почему некоторые эксперты полагают, что он дает стране преимущество, — в материале «Известий».
Мазуту дали срок
В соответствии с предложенными поправками запрет на использование флотского мазута (так называемого тяжелого топлива) в водах Арктики может вступить в силу с июля 2024 года. При этом до 2029 года использовать флотский мазут смогут отдельные суда, прежде всего имеющие двойной корпус.
Для России и других стран, имеющих выход к арктическому побережью, предусмотрена возможность выдавать специальные разрешения для отдельных судов, использующих флотский мазут. Такая возможность сохранится также до 2029 года.
О согласовании поправок было объявлено в пятницу, 21 февраля, на пленарном заседании рабочей группы подкомитета по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO), сообщили «Известиям» в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
«Рабочая группа подкомитета по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO) подготовила и согласовала поправки к приложению I к конвенции «Правила предотвращения загрязнения нефтью», МАРПОЛ 73/78. Поправки направлены на введение запрета на использование судового остаточного топлива, СОТ (флотского мазута) в арктических водах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Международная морская организация входит в структуру ООН и занимается вопросами, связанными с международным торговым судоходством. Ожидается, что поправки будут окончательно приняты на совете организации осенью 2020-го.
Судьба «северного морского завоза»
От сезонных морских поставок в российской Арктике зависит около 1,2 млн человек, напомнили «Известиям» в Минтрансе.
«Оценка экономических последствий возможного запрета показала не только растущую стоимость морских перевозок, но и подтвердила негативный экономический эффект для населения. Он заключается в росте цен на товары повседневного спроса и повышении расходов системы жизнеобеспечения. Минтранс считает, что принятие запрета невозможно без учета обязательного согласия и учета специфики каждого арктического государства», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.
В том числе и для решения вопроса с работой судов, обеспечивающих «северный морской завоз», для России и ряда других государств была предусмотрена возможность выдачи специальных разрешений на срок до 2029 года, поясняет руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Кроме того, на этапе согласования поправки были одобрены представителями всех стран-участниц, подчеркивает эксперт.
— Три дня шло обсуждение поправок МАРПОЛ, все страны демонстрировали стремление услышать друг друга и найти компромисс. Ни одна запись не была принята без полного консенсуса. Если по снижению угроз от аварийных разливов данный запрет — это однозначно важный шаг вперед, то по ограничению выбросов сажи еще много предстоит сделать на площадках IMO, — отметил он.
Возможное введение запрета уже поддержала Канада, которая входит в список арктических государств.
Запрет как новая возможность
Введение запрета на использование флотского мазута также может открыть новые возможности для энергетических компаний, полагает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.
— Мировая судоходная отрасль потребляет около 4 млн баррелей в день морского бункерного топлива, и изменения в правилах затронут более 50 тыс. торговых судов по всему миру, открывая значительный новый рынок для производителей топлива, — отметила она в беседе с «Известиями».
Само по себе введение дополнительных ограничений не станет для предприятий нефтяного сектора неожиданностью, уверена эксперт. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы мира, по ее словам, уже модернизировали технологические установки и скорректировали операции, чтобы увеличить выпуск остаточного топлива с низким содержанием серы (до 0,5%) и морского газойля (MGO), чтобы подготовиться к более строгим стандартам судового топлива, которые уже вступили в силу с 1 января 2020 года, напоминает собеседница издания.
Сегодня флотский мазут составляет около 75% всего топлива, которое используется судами в Арктике. Вопрос о введении запрета на его использование начал обсуждаться около десяти лет назад — после того, как по заказу Арктического совета, объединяющего страны, входящие в этот регион, было проведено специальное исследование.
Как подчеркивают экологи, СОТ медленно разлагается в холодных водах, и от него практически невозможно избавиться в случае разлива. Кроме того, использование мазута приводит к выбросам большого объема таких загрязнителей, как оксид серы и твердые сажевые частицы. Ранее его использование уже было запрещено в Антарктике.
Альтернативное преимущество
В качестве основной альтернативы флотскому мазуту в последние годы чаще всего рассматривается сжиженный природный газ (СПГ). О том, что его использование позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу в Арктике, говорилось в докладе, подготовленном рабочей группой по защите морской среды (PAME) — он был опубликован в мае 2019-го.
Однако количество судов, использующих этот вид топлива, по словам Тамары Сафоновой, на сегодняшний день очень ограничено.
— На сегодня в мире в эксплуатации находятся около 170 судов, которые используют СПГ в качестве топлива, и около 200 находятся в постройке. По отношению к общему составу флота это небольшие цифры, — отмечает эксперт.
Одним из главных ограничивающих факторов является недостаточно развитая инфраструктура. При этом именно Россия уже в ближайшие годы может показать другим государствам пример ухода от использования любых нефтепродуктов в качестве судового топлива в Арктике, уверен Алексей Книжников.
— Так, по нашим оценкам, доля транзитных судовых перевозок по СМП на сжиженном природном газе (СПГ) в 2019-м составила 43%, такого показателя в Арктике пока и близко никто не достиг. Важно подчеркнуть, что переход на СПГ не только исключает риски нефтеразливов, но и существенно снижает выбросы загрязняющих веществ и сажи в атмосферу, — подчеркивает он.
Ледокол «Адмирал Макаров» в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути
В результате, по его мнению, весь набор экологических преимуществ от перехода на СПГ может сделать судоходство по СМП более конкурентным.
У России для этого есть необходимые ресурсы. Так, в мире сегодня существует лишь несколько крупных точек, где осуществляется бункеровка СПГ. Ярким примером, по мнению опрошенных экспертов, является опыт отечественной компании «Совкомфлот», которая первой в мире построила крупнотоннажные танкеры на СПГ и подписала соглашение на бункеровку этих судов СПГ на срок действия чартера.
Создание дополнительных возможностей для использования альтернативных видов топлива уже заложено в стратегию развития Севморпути. Об этом, в частности, говорится в плане развития инфраструктуры СМП, принятом в конце 2019 года.
— Развитие проектов добычи углеводородов для загрузки Северного морского пути предусматривает в том числе и ввод в эксплуатацию нового танкерного флота, который в любом случае будет базироваться на применении экологически чистых топлив, в перечень которых входит СПГ, СУГ, метанол, биотопливо, водород, а также использование энергии солнца и ветра, — резюмирует Тамара Сафонова.