Запретная пленка: из Арктики готовятся убрать мазут

Использование флотского мазута в Арктике может оказаться под запретом в течение ближайших лет. О согласовании соответствующих поправок было объявлено на пленарном заседании одного из комитетов Международной морской организации (IMO) в Лондоне. Ожидается, что они будут окончательны приняты осенью этого года. Сегодня это топливо используют до 75% судов в арктических водах. Подробнее о том, что этот запрет может значить для России, как он скажется на развитии Северного морского пути (СМП) и почему некоторые эксперты полагают, что он дает стране преимущество, — в материале «Известий».

Мазуту дали срок

В соответствии с предложенными поправками запрет на использование флотского мазута (так называемого тяжелого топлива) в водах Арктики может вступить в силу с июля 2024 года. При этом до 2029 года использовать флотский мазут смогут отдельные суда, прежде всего имеющие двойной корпус.

Для России и других стран, имеющих выход к арктическому побережью, предусмотрена возможность выдавать специальные разрешения для отдельных судов, использующих флотский мазут. Такая возможность сохранится также до 2029 года.

О согласовании поправок было объявлено в пятницу, 21 февраля, на пленарном заседании рабочей группы подкомитета по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO), сообщили «Известиям» в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

мазут Фото: РИА Новости/Б. Алексеев

«Рабочая группа подкомитета по предотвращению и ликвидации загрязнений (PPR) Международной морской организации (IMO) подготовила и согласовала поправки к приложению I к конвенции «Правила предотвращения загрязнения нефтью», МАРПОЛ 73/78. Поправки направлены на введение запрета на использование судового остаточного топлива, СОТ (флотского мазута) в арктических водах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Международная морская организация входит в структуру ООН и занимается вопросами, связанными с международным торговым судоходством. Ожидается, что поправки будут окончательно приняты на совете организации осенью 2020-го.

Судьба «северного морского завоза»

От сезонных морских поставок в российской Арктике зависит около 1,2 млн человек, напомнили «Известиям» в Минтрансе.

«Оценка экономических последствий возможного запрета показала не только растущую стоимость морских перевозок, но и подтвердила негативный экономический эффект для населения. Он заключается в росте цен на товары повседневного спроса и повышении расходов системы жизнеобеспечения. Минтранс считает, что принятие запрета невозможно без учета обязательного согласия и учета специфики каждого арктического государства», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

В том числе и для решения вопроса с работой судов, обеспечивающих «северный морской завоз», для России и ряда других государств была предусмотрена возможность выдачи специальных разрешений на срок до 2029 года , поясняет руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Кроме того, на этапе согласования поправки были одобрены представителями всех стран-участниц, подчеркивает эксперт.

мазут Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Три дня шло обсуждение поправок МАРПОЛ, все страны демонстрировали стремление услышать друг друга и найти компромисс. Ни одна запись не была принята без полного консенсуса. Если по снижению угроз от аварийных разливов данный запрет — это однозначно важный шаг вперед, то по ограничению выбросов сажи еще много предстоит сделать на площадках IMO, — отметил он.

Возможное введение запрета уже поддержала Канада, которая входит в список арктических государств.

Запрет как новая возможность

Введение запрета на использование флотского мазута также может открыть новые возможности для энергетических компаний , полагает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

— Мировая судоходная отрасль потребляет около 4 млн баррелей в день морского бункерного топлива, и изменения в правилах затронут более 50 тыс. торговых судов по всему миру, открывая значительный новый рынок для производителей топлива, — отметила она в беседе с «Известиями».

Само по себе введение дополнительных ограничений не станет для предприятий нефтяного сектора неожиданностью, уверена эксперт. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы мира, по ее словам, уже модернизировали технологические установки и скорректировали операции, чтобы увеличить выпуск остаточного топлива с низким содержанием серы (до 0,5%) и морского газойля (MGO), чтобы подготовиться к более строгим стандартам судового топлива, которые уже вступили в силу с 1 января 2020 года, напоминает собеседница издания.

мазут Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Сегодня флотский мазут составляет около 75% всего топлива, которое используется судами в Арктике. Вопрос о введении запрета на его использование начал обсуждаться около десяти лет назад — после того, как по заказу Арктического совета, объединяющего страны, входящие в этот регион, было проведено специальное исследование.

Как подчеркивают экологи, СОТ медленно разлагается в холодных водах, и от него практически невозможно избавиться в случае разлива. Кроме того, использование мазута приводит к выбросам большого объема таких загрязнителей, как оксид серы и твердые сажевые частицы. Ранее его использование уже было запрещено в Антарктике.

Альтернативное преимущество

В качестве основной альтернативы флотскому мазуту в последние годы чаще всего рассматривается сжиженный природный газ (СПГ). О том, что его использование позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу в Арктике, говорилось в докладе, подготовленном рабочей группой по защите морской среды (PAME) — он был опубликован в мае 2019-го.

Однако количество судов, использующих этот вид топлива, по словам Тамары Сафоновой, на сегодняшний день очень ограничено.

— На сегодня в мире в эксплуатации находятся около 170 судов, которые используют СПГ в качестве топлива, и около 200 находятся в постройке. По отношению к общему составу флота это небольшие цифры, — отмечает эксперт.

Одним из главных ограничивающих факторов является недостаточно развитая инфраструктура. При этом именно Россия уже в ближайшие годы может показать другим государствам пример ухода от использования любых нефтепродуктов в качестве судового топлива в Арктике , уверен Алексей Книжников.

— Так, по нашим оценкам, доля транзитных судовых перевозок по СМП на сжиженном природном газе (СПГ) в 2019-м составила 43%, такого показателя в Арктике пока и близко никто не достиг. Важно подчеркнуть, что переход на СПГ не только исключает риски нефтеразливов, но и существенно снижает выбросы загрязняющих веществ и сажи в атмосферу, — подчеркивает он.

мазут Ледокол «Адмирал Макаров» в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В результате, по его мнению, весь набор экологических преимуществ от перехода на СПГ может сделать судоходство по СМП более конкурентным.

У России для этого есть необходимые ресурсы. Так, в мире сегодня существует лишь несколько крупных точек, где осуществляется бункеровка СПГ. Ярким примером, по мнению опрошенных экспертов, является опыт отечественной компании «Совкомфлот», которая первой в мире построила крупнотоннажные танкеры на СПГ и подписала соглашение на бункеровку этих судов СПГ на срок действия чартера.

Создание дополнительных возможностей для использования альтернативных видов топлива уже заложено в стратегию развития Севморпути. Об этом, в частности, говорится в плане развития инфраструктуры СМП, принятом в конце 2019 года.

— Развитие проектов добычи углеводородов для загрузки Северного морского пути предусматривает в том числе и ввод в эксплуатацию нового танкерного флота, который в любом случае будет базироваться на применении экологически чистых топлив, в перечень которых входит СПГ, СУГ, метанол, биотопливо, водород, а также использование энергии солнца и ветра, — резюмирует Тамара Сафонова.