Названы основные вызовы нацбезопасности России в Арктике

Основными вызовами нацбезопасности стали наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России. Об этом говорится в указе об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, опубликованном в четверг, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», — говорится в документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Указ вступил в силу со дня подписания.

Основными интересами России в Арктике являются, в том числе, обеспечение суверенитета, сохранение ее как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ, следует из документа.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалисты Минэнерго, Минфином и Минвостокразвития.

В апреле 2019 года в Петербурге прошел V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» .Он является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктики на мировом уровне.