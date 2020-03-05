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Названы основные вызовы нацбезопасности России в Арктике

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Фото: ТАСС/Сергей Федюнин
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Основными вызовами нацбезопасности стали наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России. Об этом говорится в указе об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, опубликованном в четверг, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», — говорится в документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Указ вступил в силу со дня подписания.

Основными интересами России в Арктике являются, в том числе, обеспечение суверенитета, сохранение ее как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ, следует из документа.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалисты Минэнерго, Минфином и Минвостокразвития.

В апреле 2019 года в Петербурге прошел V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» .Он является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктики на мировом уровне.

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