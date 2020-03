Ученые сообщили о более долгой жизни самок большинства млекопитающих

Ученые из Лионского университета во Франции выяснили, что не только среди людей женщины живут дольше мужчин — самки живут дольше большинства млекопитающих в среднем на 18,6%. Исследование опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences 23 марта.

Исследователи изучили данные о продолжительности жизни 101 вида животных из разных уголков мира. Выяснилось, что у половины изученных видов самки живут дольше на 20%. В то же время у людей женщины живут дольше мужчин в среднем 7,8%.

Причиной более высокой продолжительности жизни самок оказалось не более стремительное старение самцов, а то, что особи женского пола всех возрастов умирали гораздо реже. В большинстве случаев самцы погибали из-за атак хищников и природных факторов.

В конце января ученые из Дании и Нидерландов рассказали, что женщины в среднем живут на два года дольше мужчин. Ученые отметили, что разрыв постепенно сокращается из-за того, что женщины пристрастились к курению. Мужчины начали курить раньше и больше, чем женщины. В период, когда дамы пристрастились к пагубной привычке, ученые только установили вред курения.