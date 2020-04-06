Прямой эфир
Сюжет:

Трамп заявил о «свете в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце тоннеля в ситуации с коронавирусом.

Коронный перелет: как вернут на родину оставшихся за границей россиян
Авиаузлы и перевозчики уже готовы к принятию последних пассажиров

По его мнению, это хороший знак. Трамп указал, что число смертей из-за COVID-19 в Нью-Йорке снижается. Он выразил надежду, что число погибших в США во время эпидемии не превысит 100 тыс.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он во время брифинга в Белом доме.

1 апреля Трамп уже обещал американцам наступление тяжелых времен и появление «света в конце тоннеля». В то же время он выражал уверенность, что победить вирус удастся.

По данным сервиса Worldometer, отслеживающего статистику по COVID-19, США занимают первое место в мире по числу зараженных — более 330 тыс. случаев, скончались 9,5 тыс. человек.

Накануне аналитики подсчитали, сколько будет стоить лечение от коронавируса для рядового американца, и посоветовали жителям США не болеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трампа уличили в лоббировании непроверенных лекарств от COVID-19
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020