Трамп заявил о «свете в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце тоннеля в ситуации с коронавирусом.

По его мнению, это хороший знак. Трамп указал, что число смертей из-за COVID-19 в Нью-Йорке снижается. Он выразил надежду, что число погибших в США во время эпидемии не превысит 100 тыс.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он во время брифинга в Белом доме.

1 апреля Трамп уже обещал американцам наступление тяжелых времен и появление «света в конце тоннеля». В то же время он выражал уверенность, что победить вирус удастся.

По данным сервиса Worldometer, отслеживающего статистику по COVID-19, США занимают первое место в мире по числу зараженных — более 330 тыс. случаев, скончались 9,5 тыс. человек.

Накануне аналитики подсчитали, сколько будет стоить лечение от коронавируса для рядового американца, и посоветовали жителям США не болеть.