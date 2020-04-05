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Трампа уличили в лоббировании непроверенных лекарств от COVID-19

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В середине марта президент США Дональд Трамп надавил на органы здравоохранения, чтобы ввести в оборот непроверенные лекарства для лечения коронавируса, сообщает 4 апреля Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о противомалярийных препаратах хлорохин и гидроксихлорохин.

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Собеседники агентства рассказали, что для американского лидера здоровье граждан является приоритетом, поэтому он лично обратился к федеральным чиновникам с целью ускорения применения лекарства. Вскоре после этого врачи получили разрешение выписывать данные препараты от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Трамп просил специалистов одобрить лекарства, чья эффективность против коронавируса не была доказана. Тем не менее, по словам источника, использование препаратов может быть оправдано в чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что они способны вызывать аритмию и прерывать ритм сердца.

«В идеальной ситуации вы бы никогда этого не сделали. Но если вы знаете об угрозе безопасности, и пациент готов попробовать, то оно того стоит», — заявил агентству специалист по здравоохранению, который недавно покинул правительство.

30 марта стало известно, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавируса.

Тогда эксперты предупредили, что лекарства не прошли достаточного количества испытаний и имеют множество побочных эффектов, вплоть до слепоты.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 5 апреля, в США зафиксировано уже 312 тыс. случаев заболевания, умерли почти 8,5 тыс. человек. Штаты лидируют по числу зараженных в мире.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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