Астраханца осудили за похищение бизнес-партнера

В Астрахани мужчину осудили за похищение бизнес-партнера. Он вывез потерпевшего в лес и засыпал строительным мусором.

Инцидент произошел в августе 2018 года. По версии следствия, 37-летний астраханец вместе с подельниками подстроил ДТП, а затем схватил пострадавшего, избил его и вывез в лесополосу возле поселка Поляна. Там жертву похищения засыпали строительным мусором.

Бизнесмена спасли сотрудники полиции, которым о факте похищения сообщил очевидец. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Нападавшего осудили за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.