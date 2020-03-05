Жена похищенного в Ленобласти мужчины рассказала свою версию происшествия

Супруга Андрея Суворова, пропавшего накануне в Выброгском районе Ленинградской области, 5 марта рассказала телеканалу РЕН ТВ свою версию произошедшего.

По мнению Ольги Суворовой, ее супруг отправился в СНТ «Поляна», чтобы помочь своему другу, у которого есть собственный бизнес. Там находилась женщина, которая была клиенткой этого друга. К ней впоследствии приехал ревнивый бывший муж.

«Они с этой женщиной не были знакомы. Она клиентка этого друга, там какие-то строительные моменты. Андрей поехал просто помочь другу, он оставил машину не у коттеджа. Услышал крики, когда ее муж душил, убивал, не знаю, что там делал. Андрей очень порядочный человек, пошел спасать», — рассказала она.

По словам Ольги, Андрей жив и находится на территории СНТ, а подозреваемого в похищении в последний раз видели в Санкт-Петербурге, где он снимал деньги с карты. Она полагает, что местность в районе СНТ располагает к тому, чтобы незаметно оставить там машину.

«Машина, по моим данным, которые мне предоставили мои каналы, не выезжала на трассу с ним, если он в багажнике находился. СНТ очень большое, это глухая зона, много поворотов, отворотов, сейчас я еду по ней, забирала машину мужа, здесь можно было кинуть ее, и он (подозреваемый), скорее всего, пешим ходом добирался до Питера», — рассуждает она.

Накануне стало известно, что полиция начала проверку сообщений о похищении человека в Выборгском районе Ленинградской области. Правоохранители ориентированы на поиск Mercedes. Похищенная женщина, ставшая свидетелем убийства, позвонила в полицию из багажника иномарки, уточняется в сообщении.

По данным телеканала РЕН ТВ, в СНТ «Поляна» к ней приехал бывший муж. Начался конфликт, в результате которого мужчина ударил ее по голове и расстрелял ее знакомого, который скончался от полученных ранений.