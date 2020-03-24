Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения новорожденной

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле Николай Сушенцов, откуда похитили новорожденную, уволен с должности. Кроме того, выговор объявлен министру здравоохранения региона.

«После случившегося главный врач перинатального центра Николай Сушенцов уволен. Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы Республики Марий Эл во вторник, 24 марта.

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле в понедельник. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был найден живым.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела: по ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Позднее глава регионального минздрава сообщила, что подозреваемая в похищении ребенка проникла в здание через общий подвал с соседним корпусом. На похитительнице был халат, которые носят пациентки перинатального центра.