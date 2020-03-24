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Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения новорожденной

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле Николай Сушенцов, откуда похитили новорожденную, уволен с должности. Кроме того, выговор объявлен министру здравоохранения региона.

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«После случившегося главный врач перинатального центра Николай Сушенцов уволен. Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы Республики Марий Эл во вторник, 24 марта.

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле в понедельник. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был найден живым.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела: по ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Позднее глава регионального минздрава сообщила, что подозреваемая в похищении ребенка проникла в здание через общий подвал с соседним корпусом. На похитительнице был халат, которые носят пациентки перинатального центра.

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