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Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле

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Фото: РИА Новости/Леся Полякова
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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Об этом 23 марта «РИА Новости» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Марий Эл.

Инцидент произошел 23 марта в перинатальном центре Йошкар-Олы. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. По словам свидетелей, в медучреждении видели женщину, которая не являлась пациентом. Как уточняет сайт kp.ru, на вид ей было около 40 лет. В настоящее время ведутся ее поиски.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении несовершеннолетнего и халатности, пишет НСН. Устанавливаются обстоятельства случившегося, следователи ищут свидетелей и пропавшего младенца. К поискам подключились волонтеры, опрашиваются таксисты. Как отмечает телеканал «360», есть вероятность, что похититель скрылся с места на такси.

В ноябре 2019 года в Калуге возле школы неизвестный мужчина попытался похитить ребенка. Он подошел к девятилетнему мальчику, выходившему с занятий, и силой попытался посадить его в припаркованную неподалеку машину, но ребенок смог убежать.

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