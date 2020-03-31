Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга провести проверку по факту обрушения части пешеходной зоны Славянского моста. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 31 марта.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка технического состояния моста.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и недопущение подобного впредь», — сказано в сообщении.

Частичное обрушение покрытия тротуара на Славянском мосту произошло вечером 15 марта в Невском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, провал неподалеку от поселка Усть-Славянка был вызван подмывом грунта. Вода могла просочиться в районе законсервированной теплотрассы, которая проходит рядом с мостом. Самой конструкции моста ничего не угрожает.