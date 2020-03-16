Причины провалов на действующем мосту выяснили в Петербурге

Вечером 15 марта в Невском районе Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение покрытия тротуара на Славянском мосту. Сотрудники «Мостотреста» ограничили доступ и выяснили причины инцидента, сообщает пресс-центр государственного учреждения.

По предварительным данным, провал неподалеку от поселка Усть-Славянка был вызван подмывом грунта. Вода могла просочиться в районе законсервированной теплотрассы, которая проходит рядом с мостом. Специалисты обнаружили заполненные холодной водой дренажные колодцы. Самой конструкции моста ничего не угрожает, передает телеканал «78».

Напомним, первый этап ремонта переправы в деревне Гавриловке Карелии, которая из-за сильного ветра рухнула в реку, оценен в 2,19 млн рублей. Об этом сообщила глава сельского поселения Видлицы Татьяна Степанова. Сумма для населенного пункта с годовым бюджетом в 5,3 млн рублей слишком велика.