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Причины провалов на действующем мосту выяснили в Петербурге

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Вечером 15 марта в Невском районе Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение покрытия тротуара на Славянском мосту. Сотрудники «Мостотреста» ограничили доступ и выяснили причины инцидента, сообщает пресс-центр государственного учреждения.

По предварительным данным, провал неподалеку от поселка Усть-Славянка был вызван подмывом грунта. Вода могла просочиться в районе законсервированной теплотрассы, которая проходит рядом с мостом. Специалисты обнаружили заполненные холодной водой дренажные колодцы. Самой конструкции моста ничего не угрожает, передает телеканал «78».

Напомним, первый этап ремонта переправы в деревне Гавриловке Карелии, которая из-за сильного ветра рухнула в реку, оценен в 2,19 млн рублей. Об этом сообщила глава сельского поселения Видлицы Татьяна Степанова. Сумма для населенного пункта с годовым бюджетом в 5,3 млн рублей слишком велика.

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