Пешеходный мост обрушился из-за сильного ветра в карельской деревне

Пешеходный подвесной мост через реку Видлица в деревне Гавриловка (Карелия) не выдержал сильного ветра. По данным пресс-центра МЧС по республике, у сооружения оборвались тросы. ЧП в Олонецком районе произошло 23 февраля. Погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент проход через переправу невозможен и небезопасен. При этом рядом с населенным пунктом, где живут 16 человек, другие мосты отсутствуют. У властей есть два варианта: либо отремонтировать переправу, либо построить новую. Об этом сообщает ИА «Карелinform». В деревне организуют сход жителей и представителей администрации с участием специалистов МЧС и местных предприятий.

Напомним, в Калачинском районе Омской области ограничили проезд по аварийному мосту через Омь. Меры приняты из-за плохого состояния седьмой опоры, при обрушении которой может упасть переправа. В 2021 году запланирован ремонт переправы. Стоимость работ составит почти 500 млн рублей.