Проект ремонта моста в Карелии разработают за 5 млн рублей

В Карелии планируют капитально отремонтировать мост через реку Чирко-Кемь, который расположен на 91-м км трассы Кола–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–госграница. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, максимальная стоимость контракта составит 5,04 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета, пишет ИА «Карелinform».

Определить подрядчика планируют 21 октября. Он должен будет разработать проект капитального ремонта моста до 30 ноября 2020 года.

Заказчиком работ выступает «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург–Мурманск федерального дорожного агентства».