Аварийный мост в Омской области отремонтируют в 2021 году

В Калачинском районе Омской области проезд по аварийному мосту через Омь с 1 января разрешен только для легковых автомобилей. Для остальных видов транспорта запрет будет действовать до конца следующего года.

Ограничения на дороге Горьковское – Калачинск – Оконешниково вводятся из-за плохого состояния седьмой опоры, при обрушении которой может упасть переправа. Для легковых автомобилей есть условия: расстояние между ними должно быть не меньше 25 м, а скорость не должна превышать 30 км/ч. В качестве альтернативы водители могут выбрать обходные дороги Калачинск – Архангелка и Стародубка – Воскресенка, отмечает ИА «Город55».

В 2021 году запланирован ремонт аварийного моста. Стоимость работ составит почти 500 млн рублей.