Один из старейших мостов Омска отремонтируют в 2020 году

В Омске в 2020 году начнется ремонт Ленинградского моста. Движение на двух полосах будут перекрывать поэтапно, сообщила директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан на встрече с журналистами в пресс-клубе 10 декабря.

По ее словам, на ремонт одного из самых старых мостов из бюджета выделили 7,2 млн рублей. Работы начнутся следующим летом. Специалисты должны в течение двух месяцев заменить два деформационных шва, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как отметила Галина Зурнаджан, сейчас готовиться техническое задание, торги планируется объявить в марте 2020 года. Работы, по предварительным данным, планируется завершить к 15 июля.

Глава учреждения также рассказала, что швы на Ленинградском мосту уже меняли в 2014 году. В 2018 году специалисты обследовали мост и рекомендовали заменить ограждения, отремонтировать тротуар и снова провести замену деформационных швов.