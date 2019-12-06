Фрунзенский мост в Самаре полностью откроют в начале 2020 года

В Самаре из-за ввода в эксплуатацию Фрунзенского моста в конце года ограничат стоянку машин на нескольких улицах в Старом городе. Сначала переправа будет доступна не полностью, поэтому возможны пробки.

«К концу года Фрунзенский мост откроется в усеченном виде — готов лишь один съезд, остальные откроют в начале 2020 года», — рассказали в областном ГИБДД.

По улице Фрунзе от моста до Венцека и дальше будет идти весь поток транспорта. По Фрунзе можно будет ехать прямо и направо. На перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской поставят светофор, передает НИА «Самара».

Строительство Фрунзенского моста началось в 2015 году. Первая очередь проекта включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, а также транспортные развязки и путепровод до Шоссейной улицы. По завершении первого этапа работ подрядчики приступят к продлению путепровода.