Второй мост построят на реке Сок в Самаре

Министерство строительства Самарской области планирует возвести еще один мост на реке Сок со стороны Красноглинского шоссе в столице региона. Под строительные работы выделен участок на правом берегу в поселке Волжский.

Проект готов, а сроки строительства не определены. Область рассчитывает на средства из федерального бюджета. В настоящее время проводится пересчет стоимости моста с учетом измененных цен, передает НИА «Самара».

По информации сайта samarskie-voditeli.ru, новая двухполосная переправа Самары будет идти параллельно нынешней. Таким образом власти намерены увеличить пропускную способность дороги.

Напомним, на прошлой неделе дорожники начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия на Фрунзенском мосту через реку Самару. Параллельно ведется окраска металлических пролетных строений.