Ремонт дорог по нацпроекту в Самарской области выполнили на 68%

В Самарской области выполнены на 68% дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовы 53 участка: на 43 улицах Самары и 10 магистралях регионального значения.

В августе завершен ремонт трассы Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград от развязки на поселок Журавли до Пестравского кольца, отмечает НИА «Самара». Также сдан участок дороги «Урал»–Большая Каменка–Русская Селитьба–Большая Чесноковка в Красноярском районе протяженностью 26 км.

Активно ведутся работы по ремонту 46 участков автомобильных дорог. Близки к завершению работы на участках региональных трасс Тольятти–Узюково–Димитровград от села Васильевка до села Ташла, Самара–Волгоград–Красноармейское–Пестравка и других.

В этом году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог Самарской области общей протяженностью 247 км. На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд из бюджета РФ.

В регионе готовят проект Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Работы планируют завершить к концу 2019 года. Трасса должна протянуться от улицы Водников до Южного шоссе. Кроме того, магистраль соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный.