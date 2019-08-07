Финансирование дороги на 23-м км в Самаре сократили на 55 млн рублей

В Самаре сократили финансирование строительства дороги на 23-м км Московского шоссе. Изменения в программу развития жилищного строительства были приняты администрацией города.

Исходя из документации, на строительство предусмотрено 210 млн рублей. Ранее объем финансирования достигал 265,9 млн рублей, пишет НИА «Самара» со ссылкой на портал «СитиТраффик».

168 млн рублей предоставит областной бюджет, остальные 42 млн будут выделены из бюджета города.

Ранее сообщалось, что в Самарской области готовят проект Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Работы планируют завершить к концу 2019 года.