Прямой эфир

Финансирование дороги на 23-м км в Самаре сократили на 55 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре сократили финансирование строительства дороги на 23-м км Московского шоссе. Изменения в программу развития жилищного строительства были приняты администрацией города.

Исходя из документации, на строительство предусмотрено 210 млн рублей. Ранее объем финансирования достигал 265,9 млн рублей, пишет НИА «Самара» со ссылкой на портал «СитиТраффик».

168 млн рублей предоставит областной бюджет, остальные 42 млн будут выделены из бюджета города.

Ранее сообщалось, что в Самарской области готовят проект Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Работы планируют завершить к концу 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй этап строительства ледового Дворца спорта начинается в Самаре
Энергетический арт-объект установят в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017