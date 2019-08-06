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Ремонт дорог по нацпроекту в Самарской области выполнен на 45%

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дорожники завершили ремонт 50 участков дорог в Самарской области. Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 45%.

В частности, в Самаре готовы объекты по улицам Речная, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонская, Гастелло, Калинина. На региональной сети закончили работы на участках трасс «Урал»–Новосемейкино в Красноярском районе, Борма–Кошки–Погрузная в Кошкинском районе, «Урал»–Челно-Вершины–Суходол в Сергиевском районе, Похвистнево–Клявлино в Камышлинском районе, Челно-Вершины–Каменный Брод и др. Об этом сообщает НИА «Самара».

В области активно ведутся работы по ремонту 48 участков автомобильных дорог. В этом году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км.

В регионе готовят проект Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Работы планируют завершить к концу 2019 года. Трасса должна протянуться от улицы Водников до Южного шоссе. Кроме того, магистраль соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный.

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