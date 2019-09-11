Укладка дорожного покрытия началась на строящемся мосту в Самаре

Самарские дорожники начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия на Фрунзенском мосту через реку Самару. Параллельно ведется окраска металлических пролетных строений. Завершены работы по устройству первого конструктивного слоя асфальтобетона на улице Фрунзе с подъездом к мосту.

На правом берегу реки Самары осуществляется переустройство коммуникаций на других съездах развязки. На левом берегу, со стороны улицы Шоссейной, строители устанавливают опоры освещения и контрактной сети троллейбусов, шумозащитные экраны, а также ведут подготовительные работы для устройства верхнего слоя дорожного покрытия, пишет НИА «Самара». Проект мостового перехода «Фрунзенский» включает шестиполосный мост через реку Самару, переправу через озеро Банное, две транспортные развязки и путепровод.

Власти региона также анонсировали создание Южной обводной дороги, которая пройдет через всю Самару. Проект разработают к концу 2019 года. Магистраль протянут от улицы Водников до Южного шоссе. Южная обводная дорога соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный.