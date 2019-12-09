Мост через реку Шелонь капитально отремонтируют в Псковской области

В Псковской области начался капитальный ремонт моста через реку Шелонь. Изношенность конструкций достигла 40%.

Привести мост в нормативное состояние поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Переправа была построена около 50 лет назад, капитальный ремонт моста ни разу не проводился. По данным комиссионного обследования, которое состоялось в 2016 году, объект изношен на 40%, сообщает Псковское агентство информации.

Подрядчик заменит береговые и промежуточные опоры, обновит пролетное строение и мостовое полотно. Кроме того, потребуется организация водоотвода и укрепления конуса. После завершения ремонта самого моста будут установлены лестничные сходы, а также перильное ограждение. В дальнейшем будет организовано наружное освещение.

На время ремонта моста будет организована временная дорога для объезда. Работы завершат до 30 ноября 2021 года.