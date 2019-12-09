Прямой эфир

Мост через реку Шелонь капитально отремонтируют в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области начался капитальный ремонт моста через реку Шелонь. Изношенность конструкций достигла 40%.

Привести мост в нормативное состояние поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Переправа была построена около 50 лет назад, капитальный ремонт моста ни разу не проводился. По данным комиссионного обследования, которое состоялось в 2016 году, объект изношен на 40%, сообщает Псковское агентство информации.

Подрядчик заменит береговые и промежуточные опоры, обновит пролетное строение и мостовое полотно. Кроме того, потребуется организация водоотвода и укрепления конуса. После завершения ремонта самого моста будут установлены лестничные сходы, а также перильное ограждение. В дальнейшем будет организовано наружное освещение.

На время ремонта моста будет организована временная дорога для объезда. Работы завершат до 30 ноября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фрунзенский мост в Самаре полностью откроют в начале 2020 года
Строительство моста через реку Белую в Уфе обойдется в 8,7 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019