Строительство моста через реку Белую в Уфе обойдется в 8,7 млрд рублей

В Уфе в марте 2020 года начнется строительство нового моста через реку Белая. На работы готовы выделить 8,7 млрд рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мост протяженностью 1,2 км появится в створе улицы Интернациональной. На переправе будет организовано двухполосное движение с расчетной скоростью 100 км/с, пишет «МедиаКорСеть».

Подрядчика планируют выбрать 17 января. В марте он должен начать подготовку к строительству, а в 2025 году сдать объект.

Максимальная стоимость контракта составит 8,7 млрд рублей. 8,5 млрд из них предоставит республиканский бюджет, остальные средства выделит бюджет города.

3 декабря сообщалось, что власти Башкортостана решили не демонтировать самый длинный деревянный пешеходный мост в Белорецке, который частично обрушился минувшим летом. Конструкция будет законсервирована для принятия решения об ее восстановлении.