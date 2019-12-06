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Строительство моста через реку Белую в Уфе обойдется в 8,7 млрд рублей

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В Уфе в марте 2020 года начнется строительство нового моста через реку Белая. На работы готовы выделить 8,7 млрд рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мост протяженностью 1,2 км появится в створе улицы Интернациональной. На переправе будет организовано двухполосное движение с расчетной скоростью 100 км/с, пишет «МедиаКорСеть».

Подрядчика планируют выбрать 17 января. В марте он должен начать подготовку к строительству, а в 2025 году сдать объект.

Максимальная стоимость контракта составит 8,7 млрд рублей. 8,5 млрд из них предоставит республиканский бюджет, остальные средства выделит бюджет города.

3 декабря сообщалось, что власти Башкортостана решили не демонтировать самый длинный деревянный пешеходный мост в Белорецке, который частично обрушился минувшим летом. Конструкция будет законсервирована для принятия решения об ее восстановлении.

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