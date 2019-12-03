Самый длинный деревянный пешеходный мост восстановят в Башкирии

Власти Башкортостана решили не демонтировать самый длинный деревянный пешеходный мост в Белорецке, который частично обрушился минувшим летом. Конструкция будет законсервирована для принятия решения об ее восстановлении.

Длина моста, который проходит через Белорецкий пруд, составляет 552 м. Он был построен более 80 лет назад и использовался для переправы рабочих местного металлургического комбината. Позже мост стал интересен для туристов. Однако с годами конструкция пришла в негодное состояние, часть моста обрушилась летом. Власти Белорецка приняли решение о демонтаже моста, однако жители города были против и выступили за реконструкцию. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По данным советника главы Башкортостана по развитию общественных пространств Ольги Сарапуловой, восстановление моста обойдется в 30–50 млн рублей, еще порядка 120 тыс. рублей потребуется на ежегодное содержание переправы. Конструкцию можно включить в программу «Формирование комфортной городской среды», однако в таком случае потребуются годы на ремонт из-за различных согласований. Кроме того, ремонт моста можно включить в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Также возможно финансирование за счет средств «Фонда развития моногородов».

До принятия решения по дальнейшей судьбе моста его конструкции законсервируют.