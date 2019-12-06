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Трофимовский мост закрыли в Саратове на реконструкцию

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Трофимовский мост в Ленинском районе Саратова закрыли для пешеходов. Причиной стала реконструкция сооружения, которая должна продлится до 20 декабря 2020 года.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», ограничения для движения автомобилей были введены еще 18 ноября. В настоящее время на мосту установлен глухой забор из профлиста.

Подрядчиком на проведение работ выбрана московская компания. Специалисты должны разобрать существующие сооружения, демонтировать путепровод над железнодорожными путями и улицей Шехурдина, а также переустроить сети связи, газопровода, водоотвода, канализации и другое.

Стоимость контракта составила 866,2 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.

Трофимовский мост был построен в 1956 году. После закрытия объекта изменилась схема движения троллейбусного маршрута № 5 и автобусного маршрута № 6.

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