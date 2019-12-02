Ремонт очередного моста завершили на Чуйском тракте

В Троицком районе Алтайского края завершили ремонт моста через Большую речку, который находится на 288-м км Чуйского тракта. Сооружение стало на 1,5 м шире, сообщает Упрдор «Алтай».

Специалисты заменили опорные части и балки пролетных строений, а также обеспечили дополнительное усиление опор моста. Проезжая часть была расширена с 10 до 11,5 м, пишет altapress.ru.

Дорожники также заменили перильные ограждения, обновили систему водоотвода и уложили новое асфальтное покрытие.

8 ноября после реконструкции открыли движение по мосту через реку Чумыш на Чуйском тракте. Обновление сооружения позволило увеличить пропускную способность в три раза.