Движение по железнодорожному мосту через Зею открыли в Амурской области

В Свободненском районе Амурской области завершили строительство железнодорожного моста через реку Зея. Официально движение открыли 5 декабря, старт началу эксплуатации председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров дал по видеосвязи.

Как сообщили в пресс-центре Забайкальской железной дороги, мост расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга и предназначен для пропуска поездов по Транссибу с запада на восток.

По словам Олега Белозерова, строительство велось с 2016 года. Специалисты работали круглогодично, в любую погоду и завершили работы на год раньше срока. Инвестиции в проект составили 4,7 млрд рублей, пишет Амурская Служба Новостей.

Зейский мост является самым большим из построенных на сети РЖД за последние годы, отметил председатель правления. Глубина фундамента сооружения сравнима с восьмиэтажным домом, а протяженность вместе с подходами составляет около 3,4 км. Нормативный срок эксплуатации объекта не менее 100 лет.

19 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений на полуостров к началу курортного сезона. Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.