Прямой эфир

Движение по железнодорожному мосту через Зею открыли в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свободненском районе Амурской области завершили строительство железнодорожного моста через реку Зея. Официально движение открыли 5 декабря, старт началу эксплуатации председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров дал по видеосвязи.

Как сообщили в пресс-центре Забайкальской железной дороги, мост расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга и предназначен для пропуска поездов по Транссибу с запада на восток.

По словам Олега Белозерова, строительство велось с 2016 года. Специалисты работали круглогодично, в любую погоду и завершили работы на год раньше срока. Инвестиции в проект составили 4,7 млрд рублей, пишет Амурская Служба Новостей.

Зейский мост является самым большим из построенных на сети РЖД за последние годы, отметил председатель правления. Глубина фундамента сооружения сравнима с восьмиэтажным домом, а протяженность вместе с подходами составляет около 3,4 км. Нормативный срок эксплуатации объекта не менее 100 лет.

19 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений на полуостров к началу курортного сезона. Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самый длинный деревянный пешеходный мост восстановят в Башкирии
Около 6 тыс. машин в сутки будут проезжать по мосту через Лену в Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019