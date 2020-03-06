Более 2 млн рублей требуется на ремонт моста в карельской деревне

Первый этап ремонта переправы в деревне Гавриловка Карелии, которая из-за сильного ветра рухнула в реку, оценен в 2,19 млн рублей. Об этом сообщила глава сельского поселения Видлицы Татьяна Степанова.

Сумма для населенного пункта с годовым бюджетом в 5,3 млн рублей слишком велика, поэтому чиновники направили письма в кабмин и главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой о возможном софинансировании из регионального бюджета. Об этом пишет ИА «Карелinform».

«Сегодня мы ждем решения, и после того как будут известны окончательные объем и источники финансирования, будем принимать решение об объявлении аукциона на ремонт переправы», — уточняет Степанова.

ЧП в Олонецком районе произошло 23 февраля. У сооружения оборвались тросы. Погибших и пострадавших нет. Рядом с Гавриловкой, где живут 16 человек, другие мосты отсутствуют. Из-за весеннего половодья движение обычного транспорта невозможно, поэтому используется спецтехника. Власти рассматривали два варианта: либо отремонтировать переправу, либо построить новую.