В администрации Петербурга опровергли введение режима самоизоляции

Режим полной самоизоляции не вводился в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-секретарь градоначальника Инна Карпушина.

«Я не комментирую слухи, среди документов, которые подписывал сегодня губернатор, такого нет», — отметила Карпушина.

30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление от 13 марта. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно п. 3.3.2 в измененной редакции постановления, жители Санкт-Петербурга не должны покидать места проживания или пребывания. Исключения составляют поездки на работу и с работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением. Горожанам разрешено покидать дома для похода в ближайший магазин, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от дома, а также для выноса мусора.

В губернаторском постановлении также сообщается, что жители Петербурга должны соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах. В исключения входит перевозка пассажиров и багажа общественным транспортом и такси.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, причиной ужесточения карантина стало то, что многие люди пренебрегли мерами по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

Впоследствии, 30 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам проработать вопрос о введении режима самоизоляции, аналогичного объявленному в Москве и Подмосковье.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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