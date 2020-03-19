Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход
Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом стало известно ночью в четверг, 19 марта.
Инцидент произошел 18 марта в 23:00 в Собинском районе недалеко от села Ворша. У грузовика поднялся кузов в момент проезда под мостовой конструкцией, что и стало причиной ее обвала, отмечает «ГТРК Владимир».
Сообщается, что движение на 162-м км участка федеральной дороги было ограничено, по этой причине была проведена работа по организации транспортного объезда аварийного отрезка через дорогу Лакинск–Ставрово–Хрястово.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы управления дорогой Москва – Нижний Новгород.
По последней информации уточняется, что движение в сторону Москвы было восстановлено.
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