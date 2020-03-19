Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход

Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом стало известно ночью в четверг, 19 марта.

Инцидент произошел 18 марта в 23:00 в Собинском районе недалеко от села Ворша. У грузовика поднялся кузов в момент проезда под мостовой конструкцией, что и стало причиной ее обвала, отмечает «ГТРК Владимир».

Сообщается, что движение на 162-м км участка федеральной дороги было ограничено, по этой причине была проведена работа по организации транспортного объезда аварийного отрезка через дорогу Лакинск–Ставрово–Хрястово.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы управления дорогой Москва – Нижний Новгород.

По последней информации уточняется, что движение в сторону Москвы было восстановлено.

13 марта в Вологодской области при обрушении кирпичной кладки погиб рабочий.