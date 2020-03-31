Рейды по охотничьим угодьям стартовали в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии проводят в Рязанской области рейды по охотничьим угодьям. С начала сезона оштрафовали 19 охотников.

По данным ведомства, в рамках акции «Весенняя охота» сотрудники правоохранительных органов проверили более 100 человек. Выявлено 19 нарушителей правил охоты, хранения и ношения оружия. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Ожидается, что рейды будут проводиться в течение всего сезона охоты. В Росгвардии напоминают, что охотники должны иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку в конкретное хозяйство, а также охотничий билет.

Во время охоты запрещено использовать оружие ближе чем в 200 м от населенного пункта. Нельзя стрелять вблизи электропроводов и носить оружие в состоянии опьянения.

Весенняя охота продлится в регионе до 13 апреля.