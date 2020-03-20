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Сезон охоты на пернатую дичь объявили в Тамбовской области

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В Тамбовской области назвали сроки охоты на пернатую дичь. Добыча селезней, гусей, вальдшнепов и токующих тетеревов будет разрешена с 27 марта по 5 апреля.

Охота разрешена только на предназначенных для этого территориях. Добывать пернатых запрещено на особо охраняемых территориях, уточняет «Онлайн Тамбов.ру». Кроме того, охота на гусей запрещена вблизи водоемов и на островах, а также ближе 200 м от уреза воды реки Цны и образованных на ней водохранилищ.

Охотникам разрешено ежедневно добывать не более трех гусей, трех селезней и пять вальдшнепов. При этом жители Тамбовской области должны иметь охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношения оружия, а также на добычу охотничьих ресурсов.

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