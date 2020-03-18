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Сезон охоты на медведей стартует в Томской области

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Охотникам в Томской области разрешат отстрелять 944 особи бурых медведей. Весенняя охота стартует 21 марта.

По данным 2019 года, в регионе обитало порядка 9,5 тыс. медведей. Численность превышала норму в 1,3–1,4 раза. В летне-осенний период охотники добыли 915 особей, пишет РИА «Томск». В весеннем сезоне установлен лимит 944 особи.

Информация о выходе медведей из спячки из районов пока не поступала.

Для получения разрешения охотникам необходимо обратиться в департамент охотничьего и рыбного хозяйства и в его территориальные отделы в районах. Госпошлина составляет 650 рублей, еще 3 тыс. рублей необходимо заплатить за пользование объектами животного мира.

Весенняя охота продлится до 19 мая.

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