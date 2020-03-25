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Сроки весенней охоты назвали в Рязанской области

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В Рязанской области определили сроки весенней охоты. Она продлится с 28 марта по 13 апреля.

По данным регионального министерства природопользования, в южных районах Рязанской области охота на водоплавающую и боровую дичь продлится с 28 марта по 6 апреля. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В северных муниципалитетах, к которым относятся Касимовский, Ермишинский, Кадомский, Пителинский, Клепиковский, Рязанский, Рыбновский, Сасовский, Спасский и Шиловский районы, охота будет проходить с 4 по 13 апреля.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области объявили сезон охоты на пернатую дичь. Добыча селезней, гусей, вальдшнепов и токующих тетеревов разрешена с 27 марта по 5 апреля.

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