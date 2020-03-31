«Мы не признаем «Локомотив» чемпионом России»

Спортивные сезоны в России, как и в других странах мира, либо приостановлены, либо досрочно завершены. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), баскетбольной Единой лиге и волейбольном чемпионате России решили не доигрывать турниры. Причем волейбольное руководство первым пошло на такой шаг, но удивило решением присудить чемпионство новосибирскому «Локомотиву», находившемуся на первом месте в таблице недоигранного регулярного чемпионата, тогда как победитель сезона традиционно определяется по итогам плей-офф.

В интервью «Известиям» спортивный директор одного из самых титулованных клубов страны, «Белогорья», олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей выразил несогласие с этим решением, а также прокомментировал перенос Олимпиады в Токио на 2021 год и рассказал, как проводит время на карантине.

— Вы еще 24 марта говорили: надо досрочно завершить чемпионат, что в итоге и произошло 28 марта. Но вы выступали за то, чтобы не объявлять чемпиона. Как отнеслись к решению назвать победителем новосибирский «Локомотив»?

— Решение завершить чемпионат — логичное со всех сторон. Оно было единственно верным в этой ситуации. И я тоже на этом настаивал. Что касается чемпионства новосибирского «Локомотива», то он закончил сезон на первом месте в таблице. Но это вовсе не говорит о том, что команда вышла бы в финал плей-офф и там победила, к примеру, Казань. Это спорт, а уж в такой непредсказуемой игре, как волейбол, присуждать звание чемпиона России на основе одного регулярного сезона, на мой взгляд, неправильно. Многие клубы десятилетиями не могут выиграть этот турнир, спотыкаясь в плей-офф. Так почему мы должны раздавать золотые медали так, как сейчас?

хтей Игроки «Белогорья» Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Дмитрий Мусэрский (слева направо) в матче 1/8 финала мужской волейбольной Суперлиги между ВК «Динамо» (Москва) и ВК «Белогорье» (Белгород), 5 апреля 2013 года Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Надо было оставить турнир без чемпиона?

— Да, раз уж случился такой форс-мажор, то не нужно было его определять. По распределению мест в еврокубках — Лиге чемпионов, Кубке ЕКВ, Кубке вызова — вопросов нет. Пусть туда на следующий сезон выходят те команды, которые на момент завершения сезона стояли выше других в таблице регулярного чемпионата. Но не надо раздавать медали. Теперь их повесили на шеи ребят из «Локомотива», и тем ничего не остается, кроме как признать себя чемпионами. Это останется в истории, но специалисты прекрасно знают и никогда не забудут, что это незавершенный чемпионат. И как тут называть победителя? Так ведь и «Белогорье» можно признать чемпионом. Да, мы не шли на первом месте, но история и практика показывают: далеко не факт, что победитель регулярного чемпионата потом выиграет плей-офф. Всё может случиться — например, травмы ведущих игроков.

— Всероссийская федерация волейбола обсуждала с клубами решение объявить чемпионом «Локомотив»?

— Она принимала решение узким кругом. Не думаю, что был на этот счет какой-то президиум. Так, прошел устный опрос на скорую руку — ввиду неординарности ситуации. Думаю, все другие клубы прекрасно понимают, что Новосибирск в этом году не сильнее кого-то из команд первой пятерки. И никто не считает его чемпионом. Потому что игры финального раунда — это абсолютно другой накал страстей. Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — другое. И то, что волейболистов «Локомотива» признали чемпионами России, еще не делает их таковыми. Есть ведь общественность, болельщики, специалисты, представители медиа. Мы «Локомотив» победителем не признаем.

— Как вы сейчас проводите карантин?

— Я нахожусь в Белгороде, точнее, на даче недалеко от него. Вместе с семьей уже пятый день сидим в изоляции. Стараемся соблюдать всё то, о чем говорил президент страны, о чем говорит руководство региона. Чтобы выжить в этой ситуации, лучше не играть с огнем — всё очень серьезно. И думаю, не страшно побыть 10 дней в изоляции — не заржавеем.

хтей Игрок ВК «Белогорье» Тарас Хтей в финальном матче чемпионата России между командами ВК «Зенит-Казань» (Казань) и ВК «Белогорье» (Белгород), 28 апреля 2015 года Фото: РИА Новости/Роман Кручинин

— В бытовом плане какая сейчас обстановка в городе и области? Нет проблем достать в магазинах продукты?

— В Белгородской области всё достаточно спокойно по сравнению с другими регионами — особенно крупными, как Москва. Думаю, это связано с тем, что у нас население отнеслось с пониманием к ситуации и старается вести себя так, чтобы не было большого скачка в распространении этого вируса. В магазинах, по моим наблюдениям, широкий выбор продуктов, включая макароны. Во всяком случае, у меня не было проблем запастись всем необходимым на 10 дней и сейчас сидеть в загородном доме. В данный момент нахожусь на рыбалке, поскольку наш участок находится рядом с водоемом, и можно выйти к речке, не выходя за пределы забора.

— В команде «Зенит-Казань» два игрока оказались заражены коронавирусом. Насколько плотно проверяли своих волейболистов в «Белогорье»?

— Мы к этому готовились заранее и контролировали все процессы. Чтобы избежать эксцессов, проверили каждого из ребят. И когда команду распускали, все были в добром здравии.

— Как отнеслись к переносу Олимпиады в Токио? То, что она стартует 23 июля 2021 года — оптимальный срок?

— Думаю, тут всё разумно. Олимпиада — это прежде всего праздник для спортсменов и болельщиков со всего мира. А какой праздник может быть в нынешней обстановке, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти? Когда ты чувствуешь стресс и дискомфорт в плане личной безопасности, ни о каких массовых мероприятиях не может быть и речи. Нужно подождать, когда всё нормализуется, и люди смогут успокоиться и куда-то выезжать. Тем более мы понимаем, что сейчас еще и вся логистика скована. Если, дай бог, через год всё благополучно закончится, можно будет проводить Олимпиаду. И хорошо, что уже объявили точную дату, когда планируют открыть Игры. Люди спокойно поедут в Токио и будут наслаждаться большим спортом.

— В связи с приостановкой или завершением чемпионатов возник вопрос, как в условиях форс-мажора оплачивать труд спортсменов и сотрудников клубов. В «Белогорье» есть понимание, что делать?

— Сейчас все немного изолированы друг от друга, поэтому еще не обсуждали ваш вопрос, но он назревает, поскольку сезон не доигран. И у игроков остался один месяц по заработной плате. Нужно смотреть, как всё будет решаться с руководством клуба и спонсорами. И тут нужно выработать какое-то обоюдное решение — и «Белогорья», и волейболистов. Каждый должен будет пойти на определенный компромисс.