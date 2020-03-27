Рейды «Нетрезвый водитель» проведут в Приморском крае

С 27 по 29 марта в Приморском крае будет проводиться мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД массово проверят водителей.

В профилактическом мероприятии задействуют максимальное число экипажей ДПС. Они будут дежурить на дорогах и выявлять автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах из салона, агрессивность водителя или его апатия.

Автомобилистам напоминают, что в ходе проверки допустимо использовать средства фото- и видеофиксации. На неправомерные действия инспекторов водители могут пожаловаться по «телефону доверия» ГИБДД.

За управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.



