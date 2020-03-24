Массовые проверки водителей проведут в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на дороги выйдут дополнительные наряды ДПС. Массовые проверки водителей ожидаются с 27 по 29 марта.

По данным ГИБДД, особое внимание будет уделяться фактам нарушения правил дорожного движения. Инспекторы напомнят водителям об обязанностях соблюдения ПДД и недопустимости управления транспортом в пьяном состоянии. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Также сотрудники ГИБДД просят жителей Сыктывкара проявить активную гражданскую позицию и сообщать в дежурную часть о случаях нарушений на дорогах.

Ранее массовые проверки прошли на дорогах Приморья. Особое внимание инспекторы уделили соблюдению правил перевозки детей.