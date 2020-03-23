Говорящих по телефону за рулем водителей будут выявлять при помощи камер

Видеокамеры начнут выявлять водителей, разговаривающих по телефону за рулём. Камеры начнут фиксировать разговоры водителей по телефону. Нововведение рассматривают в столичной ГИБДД. Штрафы нарушителям будут присылать по почте. Владелец авто может оспорить наказание, если за рулём был не он. Штраф перейдёт от собственника машины к водителю.