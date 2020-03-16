Система штрафов ГИБДД в России может измениться

Систему штрафов ГИБДД в России собираются изменить. Речь идет о тех наказаниях, которые выносятся по записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Сейчас в качестве доказательства достаточно одного снимка. Общественники планируют разработать новую методику оценки ситуации на дороге. Для штрафа потребуется больше доказательств. А систему подачи протеста упростят. Сейчас 80% всех штрафов выносится на основании снимков с камер видеонаблюдения.