Массовые проверки водителей пройдут в Приморском крае

В Приморском крае сотрудники ДПС проведут массовые проверки водителей. Мероприятие направлено на повышение безопасности перевозки детей.

В акции принимают участие инспекторы ГИБДД, родительские патрули и добровольцы. Они будут проверять автомобили на наличие специальных детских удерживающих устройств. Об этом сообщает Vostokmedia.

Проверки состоятся 24 марта. В Госавтоинспекции напомнили, что детей старше 7 лет можно перевозить на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, если рост ребенка превышает 150 см.

В случае нарушений автомобилистам грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. С начала 2020 года к ответственности привлекли 2,5 тыс. водителей в регионе.