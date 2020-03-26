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Усиленный контроль за водителями-лихачами введут на Ставрополье

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В Ставропольском крае стало больше ДТП, вызванных превышением скорости. 25 марта водитель-лихач из соседнего региона спровоцировал на трассе «Кавказ» аварию с маршруткой, после которой госпитализированы пять человек.

Региональная Госавтоинспекция запускает операцию «Скорость», которая продлится до 29 марта. Особое внимание уделят автомобилям с номерами из других регионов. Рейды будут проводить круглосуточно на трассе «Кавказ», дороге Минеральные Воды — Кисловодск, в регионе КМВ. Также лихачей будут ловить в Труновском, Кочубеевском и Шпаковском районах, отмечает NewsTracker.

10 февраля руководитель ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что Россия должна решиться на снижение скоростного режима до 50 км/час в черте города. Это, по его словам, рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которой последовали в большинстве развитых стран мира.

20 декабря правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В то же время партия «Единая Россия» выступила резко против введения данной инициативы.

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