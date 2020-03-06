Прямой эфир

Эксперты оценили идею ЦОДД о снижении скорости в городе до 50 км/ч

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты оценили предложение Центра организации дорожного движения (ЦОДД) о необходимости снижения допустимой скорости в городе до 50 км/час. Своим мнением они поделились в пятницу, 6 марта, с «Известиями».

«В сознании мирового сообщества скорость — один из ключевых факторов высокой смертности и травматизма в ДТП. Для пешехода наезд на скорости 50 км/ч может оказаться смертельным, мы об этом много раз уже говорили. А у нас в городах, на обычных улицах, где есть наземные пешеходные переходы через четыре полосы, действует скоростной режим 60 км/ч + 20 км/ч», — заявила директор организации «Движение без опасности» Наталья Агре.

Она считает, что недопустимо, когда автомобили двигаются мимо пешеходов со скоростью в 80 км/ч. Как следствие, по ее словам, появляется негативная статистика. Только за прошлый год погибло более 2 тыс. человек в ДТП с превышением скорости.

С вас снимают: за год количество штрафов ГИБДД выросло на 14 млн
Многие водители не спешат их оплатить, так как не согласны с данными дорожных камер

«Конечно, учитывая наши расстояния, нужны высокоскоростные межгородские, межрегиональные магистрали, отвечающие всем стандартам безопасности, однако таких дорог пока мало», — добавила Агре.

По мнению эксперта, необходимо провести оценку и аудит текущей улично-дорожной сети, где инфраструктура позволяет увеличить скоростные режимы.

По словам Агре, приведение общих скоростных режимов к международным нормам крайне необходимо. Иначе снижение смертности и травматизма будет медленным.

Вместе с тем в Высшей школе экономики уже проанализировали практику ограничений скоростного режима в различных городах мира.

Специалисты пришли к нескольким основным выводам по итогам данного исследования. Например, по данным директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, разрешенные скорости движения на улично-дорожной сети городов Европы и Северной Америки (за исключением городских автомобильных магистралей, изолированных от застройки и пешеходного движения инженерными и/или планировочными средствами) установлены, как правило, в пределах не более 50 км/час.

Кроме того, нештрафуемый порог превышения скорости установлен, как правило, в размере от одного до 11 км/час, а основанием для изъятия водительских прав считается превышение скорости на 30 и более км/час.

Таким образом, сравнивая мировой опыт с отечественной практикой, можно сделать несколько выводов, считает Блинкин.

Прежде всего, нештрафуемый порог в 20 км/час — архаика, от которой давно следует отказаться; городской скоростной режим 60 км/час (в реальности — до 80 км/час) не соответствует общепринятой мировой практике и должен быть скорректирован до рубежа 50 км/час с нештрафуемым порогом в 10 км/час.

10 февраля руководитель ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что Россия должна решиться на снижение скоростного режима до 50 км/час в черте города. Это, по его словам, рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которой последовали в большинстве развитых стран мира.

20 декабря правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В то же время партия «Единая Россия» выступила резко против введения данной инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году
В «Синих ведерках» поддержали арест машин злостных нарушителей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020