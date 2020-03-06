Эксперты оценили идею ЦОДД о снижении скорости в городе до 50 км/ч

Специалисты оценили предложение Центра организации дорожного движения (ЦОДД) о необходимости снижения допустимой скорости в городе до 50 км/час. Своим мнением они поделились в пятницу, 6 марта, с «Известиями».

«В сознании мирового сообщества скорость — один из ключевых факторов высокой смертности и травматизма в ДТП. Для пешехода наезд на скорости 50 км/ч может оказаться смертельным, мы об этом много раз уже говорили. А у нас в городах, на обычных улицах, где есть наземные пешеходные переходы через четыре полосы, действует скоростной режим 60 км/ч + 20 км/ч», — заявила директор организации «Движение без опасности» Наталья Агре.

Она считает, что недопустимо, когда автомобили двигаются мимо пешеходов со скоростью в 80 км/ч. Как следствие, по ее словам, появляется негативная статистика. Только за прошлый год погибло более 2 тыс. человек в ДТП с превышением скорости.

«Конечно, учитывая наши расстояния, нужны высокоскоростные межгородские, межрегиональные магистрали, отвечающие всем стандартам безопасности, однако таких дорог пока мало», — добавила Агре.

По мнению эксперта, необходимо провести оценку и аудит текущей улично-дорожной сети, где инфраструктура позволяет увеличить скоростные режимы.

По словам Агре, приведение общих скоростных режимов к международным нормам крайне необходимо. Иначе снижение смертности и травматизма будет медленным.

Вместе с тем в Высшей школе экономики уже проанализировали практику ограничений скоростного режима в различных городах мира.

Специалисты пришли к нескольким основным выводам по итогам данного исследования. Например, по данным директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, разрешенные скорости движения на улично-дорожной сети городов Европы и Северной Америки (за исключением городских автомобильных магистралей, изолированных от застройки и пешеходного движения инженерными и/или планировочными средствами) установлены, как правило, в пределах не более 50 км/час.

Кроме того, нештрафуемый порог превышения скорости установлен, как правило, в размере от одного до 11 км/час, а основанием для изъятия водительских прав считается превышение скорости на 30 и более км/час.

Таким образом, сравнивая мировой опыт с отечественной практикой, можно сделать несколько выводов, считает Блинкин.

Прежде всего, нештрафуемый порог в 20 км/час — архаика, от которой давно следует отказаться; городской скоростной режим 60 км/час (в реальности — до 80 км/час) не соответствует общепринятой мировой практике и должен быть скорректирован до рубежа 50 км/час с нештрафуемым порогом в 10 км/час.

10 февраля руководитель ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что Россия должна решиться на снижение скоростного режима до 50 км/час в черте города. Это, по его словам, рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которой последовали в большинстве развитых стран мира.

20 декабря правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В то же время партия «Единая Россия» выступила резко против введения данной инициативы.