Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Пять человек получили травмы в результате опрокидывания маршрутки в Ставропольском крае. Пострадавших доставили в больницы.

Авария произошла в Кировском районе на трассе «Кавказ». По данным правоохранительных органов, водитель «Газели» выехал на встречную полосу при совершении обгона и допустил столкновение с пассажирской «Газелью». После удара маршрутка перевернулась несколько раз, сообщает NewsTracker.

В пассажирском транспорте находились 12 человек. Пятеро из них получили травмы и были доставлены в больницы Кабардино-Балкарии. Остальным участникам ДТП помощь оказана на месте.