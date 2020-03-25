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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

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Пять человек получили травмы в результате опрокидывания маршрутки в Ставропольском крае. Пострадавших доставили в больницы.

Авария произошла в Кировском районе на трассе «Кавказ». По данным правоохранительных органов, водитель «Газели» выехал на встречную полосу при совершении обгона и допустил столкновение с пассажирской «Газелью». После удара маршрутка перевернулась несколько раз, сообщает NewsTracker.

В пассажирском транспорте находились 12 человек. Пятеро из них получили травмы и были доставлены в больницы Кабардино-Балкарии. Остальным участникам ДТП помощь оказана на месте.

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