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Водителя взяли под стражу после ДТП с двумя погибшими в Тверской области

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В Тверской области обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими пассажирами отправили под арест. Мужчина пытался скрыться после аварии.

Трагедия произошла в декабре 2019 года на автодороге Тверь–Ржев. По данным Госавтоинспекции, житель Калининского района, управляя автомобилемToyota, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего легковушка столкнулась с грузовиком. Смертельные травмы получили два пассажира иномарки. Сам водитель оставил место ДТП, пишут «Тверские ведомости».

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения для водителя в виде заключения под стражу на один месяц.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при столкновении легковушки, грузовика и «Газели» погибли два человека. Сообщается, что водитель легковушки, который выехал на встречную полосу и допустил ДТП, был в пьяном состоянии.

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