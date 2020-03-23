Два человека погибли в пьяном массовом ДТП в Нижегородской области

В Лысковском районе Нижегородской области при столкновении легковушки, грузовика и «Газели» погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла поздно вечером 21 марта на трассе Москва–Уфа. По предварительным данным, 29-летний водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo, который, в свою очередь, столкнулся с «Газелью».

По данным ИА «НьюсНН», водитель легковушки находился в состоянии опьянения. В результате ДТП он и водитель «Газели» погибли. Различные травмы получили водитель грузовика и пассажир «ГАЗа», оба госпитализированы.

22 марта на 566-м км автодороги Р-22 в Тамбовской области столкнулись два пассажирских автобуса. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии. Спустя некоторое время в полиции сообщили о двух погибших. Еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Областная прокуратура и СК начали проверку по факту аварии.