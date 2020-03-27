ГИБДД переходит в онлайн из-за пандемии коронавируса
На фоне распространения коронавируса в ГИБДД минимизируют контакт сотрудников с водителями. Теперь общение только по предварительной записи. Формы размещены на портале Госуслуг. Экзамены на права сдать можно, но онлайн.
Подробнее — в сюжете «Известий».
На фоне распространения коронавируса в ГИБДД минимизируют контакт сотрудников с водителями. Теперь общение только по предварительной записи. Формы размещены на портале Госуслуг. Экзамены на права сдать можно, но онлайн.
Подробнее — в сюжете «Известий».