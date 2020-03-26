Житель Ярославской области на свои средства приобрел для больницы меднаборы

В Ярославской области предприниматель подарил медработникам дополнительный набор масок и дезрастворов на 100 тыс. рублей.

Поддержать медиков решили и в Шереметьево, где врачей бесплатно угощают кофе. Подобные акции проходят два-три раза в неделю в аэропортах и на вокзалах столицы.