Прямой эфир
Сюжет:

«Росатом» не стал останавливать международные проекты из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Росатом» продолжает реализацию зарубежных проектов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Алексея Лихачева, опубликованном в четверг, 26 марта.

Гарантированный расход: поможет ли мировой экономике антикризисный план США
Эти меры не смогут предотвратить рецессию, но помогут ее пережить гражданам и бизнесу

Сотрудники соблюдают рекомендации эпидемиологических служб и правительств стран присутствия и готовы к усилению мер безопасности при необходимости.

Также Лихачев заявил, что корпорация обеспечит бесперебойную работу российских АЭС.

«Мы осознаем ответственность за энергетическую безопасность страны», — говорится в заявлении. При этом он подчеркнул, что на объектах вводится особый режим безопасности.

Для максимально возможного числа сотрудников введен удаленный режим работы, массово закуплены средства индивидуальной защиты и гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки. Ведется контроль за состоянием здоровья людей, особенно тщательно отслеживается самочувствие персонала, имеющего отношение к управлению АЭС. Разработаны ряд сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирусом заразились 840 человек, среди которых 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Низкая плотность населения поможет ЯНАО в борьбе с коронавирусом
Эпидемиолог назвал лучшие препараты для дезинфекции от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020