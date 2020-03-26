«Росатом» не стал останавливать международные проекты из-за коронавируса

«Росатом» продолжает реализацию зарубежных проектов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Алексея Лихачева, опубликованном в четверг, 26 марта.

Сотрудники соблюдают рекомендации эпидемиологических служб и правительств стран присутствия и готовы к усилению мер безопасности при необходимости.

Также Лихачев заявил, что корпорация обеспечит бесперебойную работу российских АЭС.

«Мы осознаем ответственность за энергетическую безопасность страны», — говорится в заявлении. При этом он подчеркнул, что на объектах вводится особый режим безопасности.

Для максимально возможного числа сотрудников введен удаленный режим работы, массово закуплены средства индивидуальной защиты и гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки. Ведется контроль за состоянием здоровья людей, особенно тщательно отслеживается самочувствие персонала, имеющего отношение к управлению АЭС. Разработаны ряд сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирусом заразились 840 человек, среди которых 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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