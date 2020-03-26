Пожароопасный сезон начался в Липецкой области

В Липецкой области объявили начало пожароопасного сезона. Патрулирование лесных территорий будет проводиться по 77 маршрутам.

Согласно приказу начальника управления лесного хозяйства региона, пожароопасный сезон официально начинается 27 марта. Для своевременного выявления возгораний организованы дежурства лесопожарных бригад. Наблюдение в том числе проводится с пожарных вышек.

Патрулирование лесных территорий будет осуществляться по 77 маршрутам общей протяженностью свыше 3,6 тыс. км. Об этом сообщает GOROD48. Кроме того, ведется бесперебойное видеонаблюдение за лесными территориями.

Жителей Липецкой области просят соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Вводится запрет на разведение костров. Также нельзя оставлять в лесу стеклянную тару, пропитанные бензином или керосином материалы.

Ранее о начале пожароопасного сезона объявили в Хабаровском крае. В первый день его действия было выявлено два лесных пожара общей площадью 103 га.